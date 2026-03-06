ЄС схвалив нові інвестиції на €1,5 млрд для відновлення України

Кошти підуть на енергетику, освіту, агросектор, зв’язок, підтримку бізнесу та будівництво укриттів у школах

Європейський Союз схвалив новий пакет інвестицій для України на суму 1,5 млрд євро. Кошти спрямують на підтримку ключових секторів економіки та соціальної інфраструктури в межах Інвестиційної програми для України (UIF). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представництво Європейського Союзу в Україні.

Рішення ухвалили 6 березня під час засідання шостого Керівного комітету Інвестиційної програми для України. Комітет затвердив новий пакет із восьми програм, спрямованих на розв’язання найнагальніших економічних і соціальних проблем країни.

Загальна вартість затверджених програм становить 1,5 млрд євро. Очікується, що ці кошти дозволять залучити ще 3,4 млрд євро додаткових інвестицій. Фінансування передбачене для низки ключових напрямків, зокрема енергетики, освіти, зв’язку, сільського господарства та малого бізнесу. Частину коштів також спрямують на будівництво укриттів у закладах освіти.

У повідомленні зазначається, що вперше Інвестиційна програма для України також профінансує розвиток технологій подвійного призначення та стратегічних галузей економіки. Це відповідає зобов’язанням Європейської комісії, оголошеним під час інвестиційної конференції ЄС–Україна в листопаді минулого року.

Засідання Керівного комітету відбулося під головуванням Європейської комісії. У ньому взяли участь представники держав-членів Європейського Союзу, спостерігачі від Європейського парламенту, представники уряду та Верховної Ради України, а також уряду Норвегії. До обговорення також долучилися ключові європейські та міжнародні фінансові інституції.

Реалізацією нових програм займатимуться міжнародні фінансові установи. Серед них – Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, німецький банк розвитку KfW та Міжнародна фінансова корпорація. До програми також приєдналися нові партнери, зокрема фінська фінансова установа Finnvera, французький інвестиційний банк BPIFrance та італійська фінансова група CDP.

У Євросоюзі зазначають, що Інвестиційна програма для України вже спрямувала 8,4 млрд євро, що становить близько 90% її загального потенціалу. Очікується, що завдяки цим ресурсам вдасться мобілізувати близько 25,2 млрд євро інвестицій для України.

Раніше, уряд Японії виділив 6,2 млрд японських єн (приблизно 41 млн дол. США) на першочергові потреби України у сфері відбудови. Фінансування передбачає підтримку критичної інфраструктури, охорони здоров’я, аграрного сектору та суспільного мовлення.