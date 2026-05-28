На Хмельниччині двоє військових загинули під час знищення російських дронів

Ростислав Вонс
Правоохоронці встановлюють причини раптової детонації вибухонебезпечного предмета
фото: Міноборони (ілюстративне)
За даними слідства, під виконання бойового завдання вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача

На Хмельниччині Державне бюро розслідувань встановлює обставини загибелі двох військових і поранення ще одного внаслідок вибуху боєприпасу під час відбиття російської атаки. Інцидент стався 27 травня в одному із сіл Кам’янець-Подільського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР, яке цитує «Суспільне».

Як зазначається, близько 11:15 в одному із сіл Дунаєвецької громади під час спроби відбиття атаки військовими підрозділів безпілотних систем на місці виконання бойового завдання вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача. Двоє військових загинули на місці події, ще один зазнав поранень і був госпіталізований. Наразі його життю нічого не загрожує.

Повідомляється, що слідчі вилучили пульти керування та засоби комунікації для проведення експертиз. Встановлюються причини раптової детонації вибухонебезпечного предмета.

Попередня правова кваліфікація – ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, що спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки).

Нагадаємо, за дорученням президента Володимира Зеленського Україна розробляє лінійку дешевих ракет для перехоплення російських дронів-камікадзе типу Shahed. Окремі технологічні рішення вже пройшли стадію розробки та наразі перебувають на етапі активного тестування.

До слова, десятки українських компаній розробляють системи, які дозволяють дронам-перехоплювачам автоматично супроводжувати й уражати «шахеди» після того, як оператор підтвердив ціль.

