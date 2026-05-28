На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни

Запорізька атомна станція з березня 2022 року перебуває під російською окупацією

Збій збігся у часі з повідомленнями про військові атаки на місто Енергодар

На окупованій Запорізькій АЕС зафіксували рекордне 12-годинне повне відключення зв'язку із зовнішнім світом на тлі загострення бойових дій поблизу об'єкта. Про це йдеться в заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, інформує «Главком».

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії повідомив, що цього тижня на Запорізькій атомній електростанції стався тривалий збій зв'язку через повідомлення про посилення військової активності поблизу.

«У середу на ЗАЕС протягом приблизно 12 годин не було ні стаціонарного телефону, ні інтернет-з'єднання, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку військового конфлікту», – йдеться в заяві Гроссі.

Точна причина відключення наразі залишається незрозумілою, проте у Міжнародному агентстві з атомної енергії підкреслили, що збій збігся у часі з повідомленнями про військові атаки на місто Енергодар, де проживає більшість експертів та персоналу станції.

Рафаель Гроссі назвав інцидент критичним та наголосив, що такі перебої заважають контролювати стан ядерних реакторів у реальному часі.

«Протягом багатьох годин ми не могли зв’язатися з нашою командою експертів на об’єкті, а станція не могла спілкуватися із зовнішнім світом звичайним способом. Це, безумовно, була дуже тривожна подія з точки зору ядерної безпеки та захищеності. Команда МАГАТЕ продовжить розслідування причин цього перебою у зв’язку та обговорить, як запобігти повторенню», – сказав генеральний директор Гроссі.

Запорізька АЕС (ЗАЕС) – це найбільша атомна електростанція в Європі (має 6 енергоблоків загальною потужністю 6 ГВт), яка з березня 2022 року перебуває під російською окупацією і наразі не виробляє електроенергію.

Міжнародна місія на ЗАЕС планує детально розібратися у причинах глушіння зв'язку, щоб виключити повторення подібних критичних ситуацій у майбутньому.

«Главком» писав, що Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання. За словами глави держави, ситуація навколо ЗАЕС, як і статус окупованого сходу, – це ключові виклики, які досі залишаються непогодженими на рівні делегацій.

Раніше Рафаель Гроссі заявляв, що деокупація Запорізької атомної електростанції, захопленої російськими військами, залишається одним із найскладніших питань у переговорах між Україною, США та Росією.