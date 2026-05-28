Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни
Запорізька атомна станція з березня 2022 року перебуває під російською окупацією
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Збій збігся у часі з повідомленнями про військові атаки на місто Енергодар

На окупованій Запорізькій АЕС зафіксували рекордне 12-годинне повне відключення зв'язку із зовнішнім світом на тлі загострення бойових дій поблизу об'єкта. Про це йдеться в заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, інформує «Главком».

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії повідомив, що цього тижня на Запорізькій атомній електростанції стався тривалий збій зв'язку через повідомлення про посилення військової активності поблизу.

«У середу на ЗАЕС протягом приблизно 12 годин не було ні стаціонарного телефону, ні інтернет-з'єднання, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку військового конфлікту», – йдеться в заяві Гроссі.

Точна причина відключення наразі залишається незрозумілою, проте у Міжнародному агентстві з атомної енергії підкреслили, що збій збігся у часі з повідомленнями про військові атаки на місто Енергодар, де проживає більшість експертів та персоналу станції.

Рафаель Гроссі назвав інцидент критичним та наголосив, що такі перебої заважають контролювати стан ядерних реакторів у реальному часі.

«Протягом багатьох годин ми не могли зв’язатися з нашою командою експертів на об’єкті, а станція не могла спілкуватися із зовнішнім світом звичайним способом. Це, безумовно, була дуже тривожна подія з точки зору ядерної безпеки та захищеності. Команда МАГАТЕ продовжить розслідування причин цього перебою у зв’язку та обговорить, як запобігти повторенню», – сказав генеральний директор Гроссі.

Запорізька АЕС (ЗАЕС) – це найбільша атомна електростанція в Європі (має 6 енергоблоків загальною потужністю 6 ГВт), яка з березня 2022 року перебуває під російською окупацією і наразі не виробляє електроенергію.

Міжнародна місія на ЗАЕС планує детально розібратися у причинах глушіння зв'язку, щоб виключити повторення подібних критичних ситуацій у майбутньому.

«Главком» писав, що Запорізька атомна електростанція залишається одним із «найскладніших вузлів» у переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти: майбутнє станції не розглядається окремо, воно є частиною загального територіального питання. За словами глави держави, ситуація навколо ЗАЕС, як і статус окупованого сходу, – це ключові виклики, які досі залишаються непогодженими на рівні делегацій. 

Раніше Рафаель Гроссі заявляв, що деокупація Запорізької атомної електростанції, захопленої російськими військами, залишається одним із найскладніших питань у переговорах між Україною, США та Росією. 

Читайте також:

Теги: Запоріжжя атомна енергетика МАГАТЕ окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ спростували фейк про захоплення селищ на Сумщині
Сили оборони спростували захоплення ворогом двох селищ на Сумщині
26 травня, 20:25
Законна опікунка дівчинки шукає її вже п’ятий рік
Депутат Держдуми РФ викрав дитину з Херсона: історія опікунки, яка бореться за неї п’ятий рік
26 травня, 17:02
Іранська сторона тепер іде на «серйозні поступки» щодо позицій, які раніше взагалі відмовлялась обговорювати
Іран і США наближаються до ядерної угоди: Тегеран готовий здати уран
25 травня, 01:20
За даними слідства, затримані підтримували російські війська та чекали повної окупації України
Коригували удари по Києву та Запоріжжю. СБУ затримала російських агентів
14 травня, 17:11
У Запоріжжі пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка
Окупанти атакували КАБами Запоріжжя: кількість загиблих зросла (оновлено)
5 травня, 19:23
Під час огляду станції фахівці зафіксували пошкодження обладнання лабораторії
Росія пошкодила обладнання радіаційного моніторингу на Запорізькій атомній. Заява МАГАТЕ
5 травня, 07:58
У квітні російські війська окупували приблизно 147 кв. км території
Скільки української території Росія окупувала у квітні: дані DeepState
2 травня, 07:29
Фахівці МАГАТЕ оцінять стан 14 електричних підстанцій по всій країні для запобігання аварійним ситуаціям
МАГАТЕ направило нову місію на українські електричні підстанції
1 травня, 14:28
Музей заповідника «Хортиця» неодноразово потрапляв під обстріли – тепер його чекає масштабний ремонт
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
29 квiтня, 15:28

Події в Україні

Лінія фронту станом на 28 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 28 травня 2026. Зведення Генштабу
Швеція передала Україні винищувачі, Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС. Головне за 28 травня 2026
Швеція передала Україні винищувачі, Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС. Головне за 28 травня 2026
На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни
На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни
На Хмельниччині двоє військових загинули під час знищення російських дронів
На Хмельниччині двоє військових загинули під час знищення російських дронів
Негода наробила лиха у низці областей: рятувальники показали наслідки
Негода наробила лиха у низці областей: рятувальники показали наслідки
Негода залишила без світла низку населених пунктів у 11 областях
Негода залишила без світла низку населених пунктів у 11 областях

Новини

США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Сьогодні, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Сьогодні, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Сьогодні, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Сьогодні, 19:06
Очільник ВООЗ особисто їде в Конго через спалах смертоносного вірусу Ебола
Сьогодні, 18:48
Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua