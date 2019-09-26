Випуск «Робітничої газети» підлягає припиненню – рішення суду



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Позов Міністерства юстиції підтримало Головне управління СБУ у Києві і Київській області

Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов Міністерства юстиції щодо припинення випуску друкованого видання «Робітнича газета».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду від 19 серпня.

Суд погодився з доводами позивача, що газета порушила вимоги законів про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні, про інформацію і про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Підставою послужили результати комплексної лінгвістично-мистецтвознавчої експертизи від 4 жовтня 2018 року, яку замовило Головне управління СБУ у Києві і Київській області у рамках одного кримінального провадження. Експерти дослідили три номери «Робітничої газета» (№№ 47, 48 і 50-51) від 2018 року і натрапили на публікації, зміст яких містить ознаки підбурювання до зміни чинної української влади і діючої в Україні системи суспільного державного укладу та встановлення соціалістичного ладу революційним шляхом.

До прикладу, у статті «Марксистско-ленинское учение востребовано современностью» (з промови лідера КПУ Петра Симоненка) містяться цитати з праць В. Леніна, у яких є заклики-лозунги, що виражають схвалення перемоги пролетаріату над капіталізмом і націоналізмом, їх повалення і знищення; єднання пролетаріату Росії та України задля реалізації спільної мети - відсторонення капіталістів від влади, встановлення на території цих країн соціалістичного устрою та світового панування соціалізму.

Після програшу суду першої інстанції ТОВ «Робітнича газета» подало апеляцію до Шостого апеляційного адміністративного суду. 24 вересня призначено склад суду.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, співзасновником ТОВ «Робітнича газета» (77%) записана київська фірма «Гамма-Консалтинг». Засновниками останньої є Андрій та Костянтин Симоненки, рідні сини лідера комуністів Петра Симоненка.