Вирішальний момент у війні. Розвідка спрогнозувала, коли він настане

Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни

Великий наступ Росії заплановано на весну

Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив у інтерв'ю Delfi.ee.

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«Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна», – заявив в Скібіцький.

При цьому він зазначив, що новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, оскільки окупантів більше хвилює Крим.

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«Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни», – сказав Скібіцький.

Утім, на уточнююче питання журналіста, яка ймовірність, що війна закінчиться 2023 року, представник розвідки порекомендував «не заглядати так далеко».

«Ми повинні пройти перший етап – весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія перегруповується», – додав Скібіцький.

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