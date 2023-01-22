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Вирішальний момент у війні. Розвідка спрогнозувала, коли він настане

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вирішальний момент у війні. Розвідка спрогнозувала, коли він настане
Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни
фото з відкритих джерел

Великий наступ Росії заплановано на весну

Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив у інтерв'ю Delfi.ee.

«Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна», – заявив в Скібіцький.

При цьому він зазначив, що новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, оскільки окупантів більше хвилює Крим.

«Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни», – сказав Скібіцький.

Утім, на уточнююче питання журналіста, яка ймовірність, що війна закінчиться 2023 року, представник розвідки порекомендував «не заглядати так далеко».

«Ми повинні пройти перший етап – весну та початок літа. Ми бачимо, до чого веде ця війна: змінилося російське військове керівництво, закінчився перший етап мобілізації, російська армія перегруповується», – додав Скібіцький.

Нагадаємо, Україну влаштує лише поразка Росії у війні. Українські військові повернуть всі території, включаючи Донбас та Крим. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Також американський дипломат пояснив, чи закінчиться війна після виходу ЗСУ на кордони 1991 року.

Теги: Білорусь Андрій Єрмак весна напад військові війна армія Міноборони Донбас розвідка наступ

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