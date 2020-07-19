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    Події в Україні

    Виривали волосся та порвали одяг: у Дніпрі в маршрутці побили дівчину (відео)

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    У Дніпрі пасажири маршрутки побили жінку, яка заплатила за два місця - Виривали волосся та порвали одяг: у Дніпрі в маршрутці побили дівчину (відео)
    У Дніпрі пасажири маршрутки побили жінку, яка заплатила за два місця

    Молода жінка зайшла у маршрутку та заплатила подвійну ціну, щоб біля неї ніхто не сидів

    В одній з маршруток Дніпра в суботу кілька пенсіонерок і неврівноважений чоловік побили жінку.

    За потерпілу спробувала заступитися тільки одна пасажирка з салону, пише «Інформатор».

    За словами голови профспілки перевізників Дніпра Михайла Тонконогого, поліцію на місце події не викликали.

    «Відомо, що жінка сплатила два місця в маршрутці. За повідомленнями очевидців, до неї повинен був хтось підсісти, дехто стверджує, що від неї чувся запах спиртного. Пенсіонерки вирішили, що це недозволена розкіш - займати два місця. Тому одна з них демонстративно сіла поруч, наплювавши на прохання, і не менш демонстративно почала читати книгу», - йдеться у повідомленні.

    З часом у конфлікт втрутився чоловік, який тричі вдарив дівчину. Зазначимо, що всі пасажири в маршрутці були без масок.

    Увага! На відео активно використовується ненормативна лексика!

    «Словесна перепалка лише розпалила дам похилого віку, вони стали кидатися образами в бік жінки, плювалися, лаялися матом. З часом у конфлікт втрутився чоловік - він тричі вдарив дівчину, після чого вона вдарилася об поруччя і скло головою. Потім «бабусі» просто виштовхали постраждалу з автобуса, порвавши їй футболку і видравши волосся. Водій та інші пасажири не втрутилися. Поліцію на місце не викликали», - пише видання.

    Нагадаємо, раніше водія автобуса побили до смерті за відмову впускати пасажирів без масок.

    громадський транспорт Дніпро водій карантин жінка чоловік
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