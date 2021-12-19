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    «Вишка 5G»: чернівчани злякалися мобільної міні-станції та скликали термінові збори

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    Базова станція&nbsp;мобільного зв&rsquo;язку викликала підозри в містян - «Вишка 5G»: чернівчани злякалися мобільної міні-станції та скликали термінові збори
    Базова станція мобільного зв’язку викликала підозри в містян
    фото: molbuk.ua

    У дворі облаштовують базову станцію мобільного зв’язку та інтернету, це насторожило людей

    У Чернівцях жителів одного зі спальних районів занепокоїло будівництво мобільної вишки у дворі. Через конструкцію мешканці кількох багатоповерхівок ініціювали «термінові збори», повідомляє видання «Молодий буковинець».

    Як випливає із розклеєних оголошень, люди вважають, що у дворі будують «вишку 5G».

    Начальник технічного відділу компанії «Vodafone» у Чернівцях Борис Вакарчук у коментарі виданню повідомив, що насправді у дворі вказаних будинків відбувається облаштування mini-BTS – базової станції мобільного зв’язку та інтернету.

    Вакарчук переконує, що обладнання є безпечним для здоров’я людей і, у разі запуску станції, створюватиме мізерні рівні електромагнітного поля, адже антени та обладнання – з дуже малими коефіцієнтами підсилення. Ця станція – локальна, і працюватиме виключно на благо мобільних абонентів у цьому дворі.

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    «Вишка 5G»: чернівчани злякалися мобільної міні-станції та скликали термінові збори
    «Вишка 5G»: чернівчани злякалися мобільної міні-станції та скликали термінові збори
    фото: molbuk.ua

    Водночас представник мобільного оператора зауважив, що для того, щоб довести жителям безпечність цього обладнання, після його запуску компанія готова викликати незалежних експертів та медиків для проведення замірів випромінювання.

    Що ж до інформації про встановлення «5G-вишки», то Борис Вакарчук заперечив цю інформацію та зауважив, що в Україні цю технологію ще не запроваджували.

    Раніше у селі Петрашівка Віньковецької ТГ Хмельницької області селяни влаштували бунт та хотіли самостійно демонтувати обладнання для забезпечення стільникового зв'язку. На місці події працювала поліція.

    Нагадаємо, Вчені підвели підсумок досліджень і спостережень за 5G за останні 10 років. Та зробили висновок, чи шкодить нова технологія здоров’ю.

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    Теги: будівництво Чернівці Vodafone мобільний зв’язок 5G
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    «Вишка 5G»: чернівчани злякалися мобільної міні-станції та скликали термінові збори