«Вишка 5G»: чернівчани злякалися мобільної міні-станції та скликали термінові збори

У дворі облаштовують базову станцію мобільного зв’язку та інтернету, це насторожило людей

У Чернівцях жителів одного зі спальних районів занепокоїло будівництво мобільної вишки у дворі. Через конструкцію мешканці кількох багатоповерхівок ініціювали «термінові збори», повідомляє видання «Молодий буковинець».

Як випливає із розклеєних оголошень, люди вважають, що у дворі будують «вишку 5G».

Начальник технічного відділу компанії «Vodafone» у Чернівцях Борис Вакарчук у коментарі виданню повідомив, що насправді у дворі вказаних будинків відбувається облаштування mini-BTS – базової станції мобільного зв’язку та інтернету.

Вакарчук переконує, що обладнання є безпечним для здоров’я людей і, у разі запуску станції, створюватиме мізерні рівні електромагнітного поля, адже антени та обладнання – з дуже малими коефіцієнтами підсилення. Ця станція – локальна, і працюватиме виключно на благо мобільних абонентів у цьому дворі.

Водночас представник мобільного оператора зауважив, що для того, щоб довести жителям безпечність цього обладнання, після його запуску компанія готова викликати незалежних експертів та медиків для проведення замірів випромінювання.

Що ж до інформації про встановлення «5G-вишки», то Борис Вакарчук заперечив цю інформацію та зауважив, що в Україні цю технологію ще не запроваджували.

Раніше у селі Петрашівка Віньковецької ТГ Хмельницької області селяни влаштували бунт та хотіли самостійно демонтувати обладнання для забезпечення стільникового зв'язку. На місці події працювала поліція.

Нагадаємо, Вчені підвели підсумок досліджень і спостережень за 5G за останні 10 років. Та зробили висновок, чи шкодить нова технологія здоров’ю.

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