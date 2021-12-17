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    Кого запросили на обговорення проєкту Генплану Києва? Список експертів

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    Наступного року столиця планує ухвалити Генплан міста - Кого запросили на обговорення проєкту Генплану Києва? Список експертів

    Наступного року столиця планує ухвалити Генплан міста

    фото з відкритих джерел

    До групи запрошених увійшли експерти всіх сфер

    Наступного тижня, 23 грудня, в Києві розпочнуться публічні експертні обговорення проєкту Генерального плану міста. Столична влада склала список експертів, яких запросили до цього процесу. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Оленич на своїй сторінці у Facebook.

    «Щоб відкинути маніпуляції та домисли, публікую список організацій. Спільно з «Інститутом Генплану м. Києва» постаралися врахувати всі пропозиції та напрямки», – написав він.

    Перелік запрошених експертних організацій:

    • Рада з урбаністики Києва
    • Cedos
    • GeoDesign.info
    • Мапа Реновації
    • U-Cycle
    • urban curators
    • СANactions
    • Агенти змін
    • ЧЕСНО. Київ
    • ЛУН
    • Урбанина
    • Ukrainian Modernism
    • Екодія
    • Доступно.UA
    • Про мобільність
    • Центр урбаністичних студій
    • Big City Lab
    • Urban crew
    • Велодень_Київ
    • Національна Спілка Архітекторів України - НСАУ
    • Мінрегіон
    • Архітектурна Палата НСАУ
    • ГО «Асоціація фахівців землеустрою України»
    • Науково-дослідний інститут геодезії і картографії
    • ДІПРОМІСТО
    • «Інститут Урбаністики»
    • «Проектні Системи ЛТД»
    • КП «Київміськрозвиток»
    • ДП УКРНДПІЦИВІЛЬБУД
    • Дп Ндпі Містобудування
    • «Київ Проект Груп»
    • «Проектгенплан»
    • ДП «Укрдержбудекспертиза»
    • «Київський інститут міського цивільного проектування»

    Нагадаємо, 15 грудня під час річного звіту мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 грудня у Києві розпочнуться публічні експертні обговорення проєкту Генерального плану міста.

    У кінці вересня Віталій Кличко звільнив керівника КО «Інститут Генплану м. Києва» Сергія Броневицького через затягування подачі проєкту Генплану на обговорення громадськості та розгляд Київрадою та доручив якнайшвидше доопрацювати документ і підготувати його до громадських слухань.

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    Теги: Київ будівництво КМДА
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    Кого запросили на обговорення проєкту Генплану Києва? Список експертів