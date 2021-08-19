У Хмельницькій області люди хотіли скинути вишку мобільного зв'язку з даху магазину (фото)

Селянам не сподобалося, що обладнання встановили

У с. Петрашівка Віньковецької ОТГ Хмельницької області селяни влаштували бунт та хотіли самостійно демонтувати обладнання для забезпечення стільникового зв'язку. На місці події працювала поліція. Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області.

Один із мобільних операторів встановив на даху місцевого магазину обладнання для покращення мобільного зв'язку. Це не сподобалось місцевим селянам. Орієнтовно 50 осіб зібрались біля магазину: вони влаштували бунт та хотіли самостійно демонтувати техніку.

На місці події працювала група превентивної комунікації на чолі із заступником начальника ГУНП в Хмельницькій області Валентином Білянським.

Правоохоронці врегулювали конфлікт. Сторони зобов’язалися відшукати компромісне рішення.

Нагадаємо, Вчені підвели підсумок досліджень і спостережень за 5G за останні 10 років. Та зробили висновок, чи шкодить нова технологія здоров’ю.

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