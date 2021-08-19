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    У Хмельницькій області люди хотіли скинути вишку мобільного зв'язку з даху магазину (фото)

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    Селян вгамовували правоохоронці - У Хмельницькій області люди хотіли скинути вишку мобільного зв'язку з даху магазину (фото)
    Селян вгамовували правоохоронці
    ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

    Селянам не сподобалося, що обладнання встановили

    У с. Петрашівка Віньковецької ОТГ Хмельницької області селяни влаштували бунт та хотіли самостійно демонтувати обладнання для забезпечення стільникового зв'язку. На місці події працювала поліція. Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області.

    Один із мобільних операторів встановив на даху місцевого магазину обладнання для покращення мобільного зв'язку. Це не сподобалось місцевим селянам. Орієнтовно 50 осіб зібрались біля магазину: вони влаштували бунт та хотіли самостійно демонтувати техніку.

    На місці події працювала група превентивної комунікації на чолі із заступником начальника ГУНП в Хмельницькій області Валентином Білянським.

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    ГУ Національної поліції в Хмельницькій області
    ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

    Правоохоронці врегулювали конфлікт. Сторони зобов’язалися відшукати компромісне рішення.

    Нагадаємо, Вчені підвели підсумок досліджень і спостережень за 5G за останні 10 років. Та зробили висновок, чи шкодить нова технологія здоров’ю.

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    Теги: поліція 5G
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    У Хмельницькій області люди хотіли скинути вишку мобільного зв'язку з даху магазину (фото)