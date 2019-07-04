Військові провели мінометні змагання на Донбасі



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Змагання провели у двох номінаціях: спортивна та спеціальна

У районі проведення Операції Об’єднаних сил завершилися змагання на кращий мінометний розрахунок. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

«На полігоні завершили змагання на кращий мінометний розрахунок Об’єднаних сил. Змагання проходили не в простих умовах. Наші воїни вели вогонь при сильному пориву вітру, що ускладнювало точність ураження. В цілому увесь особовий склад показав високу навченість та майстерність. Результати навчань відмінні», — зазначив командувач Операції Об’єднаних сил Олександр Сирський.

Генерал-лейтенант Олександр Сирський додав, що наші мінометники точно і надійно уразять всі цілі ворога.

«Залучили кращі розрахунки, які зайняли перше та друге місце в оперативно-тактичних угрупуваннях «Північ» та «Схід». Змагання провели у двох номінаціях: спортивна та спеціальна, яка закінчилася безпосередньо виконанням бойової стрільби зі 120мм міномет «Молот» та 82 мм «Васельок». За підсумками змагань відмітили розрахунок 120 міномету 30-ту окрему механізовану бригаду імені князя Костянтина Строзького!», — зауважив полковник Богдан Станіславович.

«Наша задача — уразити ціль. З чим наш розрахунок справився. Ми вважаємо себе кращими і на справі це довели», — сказав військовослужбовець з позивним «Гал» 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

До слова, минулого року на навчаннях з мінометом «Молот» сталася трагедія. Нагадаємо, 6 липня 2018 року у результаті розриву міномета під час бригадних тактичних навчань на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різних ступенів тяжкості. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на Рівненському полігоні.

Крім того, військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномета «Молот» на території Донецької області, який стався 23 вересня.

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