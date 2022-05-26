Військові збили два ворожі безпілотники на Харківщині

У небі над Харківщиною українські військові збили два безпілотники

Безпілотники збили сьогодні близько 11:30

У Харківській області поблизу державного кордону з Росією українські військові збили два російських безпілотники «Орлан». Про це повідомили у Штабі оборони Харкова, передає «Суспільне».

Літальні апарати збили сьогодні, 26 травня, близько 11:30.

Містяни масово повідомляли про звуки вибухів – це спрацювали системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за добу, 25 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

4 танки;

1 одиницю спеціальної техніки;

2 артилерійські системи;

1 бронетранспортер;

1 ворожий автомобіль

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Додамо, що триває 92-а доба повномасштабної війни. У багатьох областях України ніч проти 26 травня минула відносно спокійно, проте деякі регіони російські війська обстрілювали інтенсивно.

Зокрема, на Харківщині ніч пройшла з тривогами та поодинокими обстрілами, постраждалих немає. Протягом доби по області зазнала обстрілів окупантів Балаклія (Ізюмський район) – вісім людей поранено, серед них одна дитина, дві людини загинули. Також обстріляли Циркуни та Слобожанське, Чугуївського району - двоє людей поранені.