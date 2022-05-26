Військові збили два ворожі безпілотники на Харківщині
Безпілотники збили сьогодні близько 11:30
У Харківській області поблизу державного кордону з Росією українські військові збили два російських безпілотники «Орлан». Про це повідомили у Штабі оборони Харкова, передає «Суспільне».
Літальні апарати збили сьогодні, 26 травня, близько 11:30.
Містяни масово повідомляли про звуки вибухів – це спрацювали системи протиповітряної оборони.
Нагадаємо, за добу, 25 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 4 танки;
- 1 одиницю спеціальної техніки;
- 2 артилерійські системи;
- 1 бронетранспортер;
- 1 ворожий автомобіль
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».
Додамо, що триває 92-а доба повномасштабної війни. У багатьох областях України ніч проти 26 травня минула відносно спокійно, проте деякі регіони російські війська обстрілювали інтенсивно.
Зокрема, на Харківщині ніч пройшла з тривогами та поодинокими обстрілами, постраждалих немає. Протягом доби по області зазнала обстрілів окупантів Балаклія (Ізюмський район) – вісім людей поранено, серед них одна дитина, дві людини загинули. Також обстріляли Циркуни та Слобожанське, Чугуївського району - двоє людей поранені.