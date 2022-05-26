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    Події в Україні

    Військові збили два ворожі безпілотники на Харківщині

    У небі над Харківщиною українські військові збили два безпілотники - Військові збили два ворожі безпілотники на Харківщині
    У небі над Харківщиною українські військові збили два безпілотники
    фото з відкритих джерел

    Безпілотники збили сьогодні близько 11:30

    У Харківській області поблизу державного кордону з Росією українські військові збили два російських безпілотники «Орлан». Про це повідомили у Штабі оборони Харкова, передає «Суспільне».

    Літальні апарати збили сьогодні, 26 травня, близько 11:30.

    Містяни масово повідомляли про звуки вибухів – це спрацювали системи протиповітряної оборони.

    Нагадаємо, за добу, 25 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

    • 4 танки;
    • 1 одиницю спеціальної техніки;
    • 2 артилерійські системи;
    • 1 бронетранспортер;
    • 1 ворожий автомобіль

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

    Додамо, що триває 92-а доба повномасштабної війни. У багатьох областях України ніч проти 26 травня минула відносно спокійно, проте деякі регіони російські війська обстрілювали інтенсивно.

    Зокрема, на Харківщині ніч пройшла з тривогами та поодинокими обстрілами, постраждалих немає. Протягом доби по області зазнала обстрілів окупантів Балаклія (Ізюмський район) – вісім людей поранено, серед них одна дитина, дві людини загинули. Також обстріляли Циркуни та Слобожанське, Чугуївського району - двоє людей поранені.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Військові збили два ворожі безпілотники на Харківщині