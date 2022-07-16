Чим Україна може вдарити по Кримському мосту? Роз’яснення Міноборони

ЗСУ можуть вдарити по Кримському мосту, як і інших об'єктах у Криму, ракетними системами Himars або M270

Окупований Крим став хабом для техніки і зброї, яку Росія транспортує на південь України

Україна може обстріляти Кримський міст ракетними системами залпового вогню Himars чи M270. Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

За словами Скібіцького, ці ракетні системи Збройні сили може використати проти різних об’єктів на території Криму.

Представник української розвідки зазначив, що сьогодні саме через Крим Росія переправляє озброєння і техніку у тимчасово захоплені райони Півдня України.

Крім того, нагадав Скібіцький, росіяни з акваторії Чорного моря обстрілюють Україну ракетами.

«Насамперед, це системи «Калібр», фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни, які на постійній основі щодня несуть бойове чергування, чекають на команди, а потім проводять пуски, незважаючи на час доби... Тому це теж одна з цілей, які необхідно вражати, щоб забезпечити безпеку наших громадян, наших об'єктів та взагалі України», – пояснив представник Головного управління розвідки.

Для ураження цих об’єктів українська армія і може використати ракетні системи залпового вогню Himars або M270.

Нагадаэмо, що після удару по Зміїному окупанти почали маскувати Кримський міст.