Влада Донеччини провела навчання на випадок ядерного удару

Очільник Донецької ОВА наголошує, що у випадку ядерного удару реагувати треба буде швидко і злагоджено, тому для і потрібні своєчасні навчання

У обласній військовий адміністрації на Донеччині повідомили про навчання, в рамках яких було відпрацьовано алгоритм дій у випадку ядерного удару по області. Алгоритм дій на випадок ядерного удару по Донеччині відпрацювали сьогодні в онлайновому режимі, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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За легендою навчань, росіяни застосували тактичну ядерну зброю проти одного з інфраструктурних об'єктів області.

«Всі профільні департаменти ОВА та місцевих адміністрацій, рятувальники, поліцейські та медики повинні чітко знати, як діяти в таких умовах з урахуванням особливостей використаної зброї та погоди. Маємо бути готові до будь-якого розвитку подій, адже загнаний щур зі свого бункера може віддати навіть найбільш божевільний наказ», – зазначив Кириленко.

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Очільник Донецької ОВА зазначив, що у випадку ядерного удару реагувати треба буде швидко і злагоджено: для цього і потрібні своєчасні навчання.

«Якою б не була небезпека, хороша підготовка й чіткі злагоджені дії здатні максимально мінімізувати її наслідки», – наголосив посадовець.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни відзначили, що ключові російські чиновники на початку листопада почали колективно деескалювати свою риторику щодо застосування ядерної зброї. Водночас у майбутньому Кремль може продовжувати проводити «ядерні ігри», щоб спонукати США та їхніх союзників тиснути на Україну. Однак він не зможе примусити Київ до переговорів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що застосування ядерної зброї Росією проти України є лінією, яку не можна переходити. Від такого кроку треба утриматись.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше запевнив, що ймовірність застосування Росією ядерної зброї залишається низькою. Однак у НАТО все одно розглядають можливі ризики та серйозно сприймають загрозу.