Влада Херсонщини термінового звернулась до громадян

Із 13 по 17 березня включно комендантська година на Херсонщині триватиме з 17:00 до 06:30

На Херсонщині змінюється комендантська година. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

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«Термінове звернення! Відсьогодні в області діятиме нова комендантська година. Із 13 по 17 березня включно комендантська година триватиме з 17:00 до 06:30», – йдеться в повідомленні.

Всіх, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, просять це зробити негайно, а у подальшому – планувати свій час перебування на території міста та області.

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«Прошу поставитись з розумінням і всією серйозністю до ситуації, яка склалась. Зберігаємо спокій і допомагаємо Силам оборони нищити русню», – додав він.

Причина – можлива поява російських ДРГ на території області.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині партизани готують нові сюрпризи.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що наступні пів року стануть вирішальними у розв’язаній Росією війні. Але російські загарбники не здатні здійснити значні стратегічні прориви.