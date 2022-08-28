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Влада попередила жителів Зеленодольська про небезпеку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Влада попередила жителів Зеленодольська про небезпеку
Влада попердила жителів Зеленодольська про небезпеку
фото з відкритих джерел

Нещодавно у передмісті Дніпра було чутно вибухи

Жителів Зеленодольска на Дніпропетровщині просять терміново залишити дачі та зателефонувати рідним, які там перебувають. Про це повідомив голова громади Дмитро Невеселий.

Влада попередила жителів Зеленодольська про небезпеку фото 1

«Жителі Зеленодольської громади! Якщо ваші рідні чи близькі люди зараз могли знаходитись на дачному кооперативі «Отдих» – зателефонуйте їм і дізнайтесь чи все добре! Якщо ви не можете зв’язатись з ними, телефонуйте до гарячої лінії міської ради 0 (96) 026 31 85. Усім покинути дачі в місті Зеленодольськ! Терміново!», – ідеться в повідомленні.

Зазначимо, нещодавно у передмісті Дніпра чули вибухи. Попередньо були прильоти.

Нагадаємо, російські окупаційні війська у ніч проти неділі обстріляли Дніпропетровщину з «Градів», «Ураганів» та важкої артилерії. Поцілили по чотирьох громадах у двох районах.

Теги: вибух окупанти війна Дніпропетровщина Зеленодольськ

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