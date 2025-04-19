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Влада заборонила мешканцям однієї з областей вмикати світло вночі на Великдень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Влада заборонила мешканцям однієї з областей вмикати світло вночі на Великдень
Засідання Ради оборони Херсонщини
фото: Олександр Прокудін/Telegram

Місцева влада вирішила посилити заходи безпеки в області через можливі провокації з боку росіян

У Херсонській області запровадили особливий режим світломаскування вночі на Великдень – світло заборонили вмикати на вулиці і в будинках. Як інформує «Главком», про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, напередодні Великодня провели засідання Ради оборони Херсонщини. Місцева влада вирішила посилити заходи безпеки через можливі провокації з боку росіян. Буде збільшено кількість правоохоронців, які патрулюватимуть населені пункти області.

«Друге – в області встановили спеціальний режим світломаскування у період з 21:00 до 05:00. В цей час забороняється вмикати вуличне освітлення та світло в житлових будинках», – написав Прокудін і закликав жителів бути обачними та реагувати на сигнали тривоги.

Нагадаємо, на Великдень, 20 квітня, російська армія може завдати масованого ракетного удару по Україні, але однозначно спрогнозувати чи буде атака, чи ні – неможливо. Проте українцям слід бути обачними. 

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що українські спецслужби мають інформацію про те, що Російська Федерація готує нові атаки по Україні напередодні Великодня і після нього.

«Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз – і напередодні Великодня, і після нього – можливі нові удари Росії. Ми будемо й надалі захищати нашу країну, нашу енергетику», – каже він.

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Теги: місцева влада обстріл Херсонщина Великдень 2025

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