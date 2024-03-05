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Сирський провів переговори з Остіном

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сирський провів переговори з Остіном
У переговорах також брав участь міністр оборони Рустем Умєров
фото з відкритих джерел

Олександр Сирський: «Триває спільна робота над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням можливостей української армії»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у переговорах з міністром оборони США Ллойдом Остіним. Українська сторона поінформувала голову Пентагону про поточну ситуацію на фронті. Про це Сирський написав у Телеграм. 

За підсумками розмови Головком вказав, що триває спільна робота над забезпеченням потреб та нарощуванням можливостей Сил оборони

«Ще одна важлива розмова – з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим, поінформували міністра оборони США про поточну ситуацію на фронті та обговорили зміни на найважливіших напрямках. Триває спільна робота над забезпеченням потреб ЗСУ та нарощуванням можливостей української армії», – написав Сирський.

Раніше Олександр Сирський розповів про ситуацію на східному фронті в Україні. Генерал зазначив, що в окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, він змушений приймати кадрові рішення.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав головні задачі українських військових, які захищають Україну на Авдіївському та Курахівському напрямках.

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Теги: війна Пентагон Олександр Сирський

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