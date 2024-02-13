«Сіськадовська». Психологиня пояснила природу останніх скандалів із гумористичними телешоу

«В українців з'явилася посилена чутливість до низькосортного гумору»

Нині українці переживають значні зміни у сприйнятті гумору, зокрема, у щоденній культурі жартів. Останні скандальні випадки, пов'язані з пародіями та висміюваннями певних груп або осіб, стали приводом для серйозних роздумів про те, що вважається прийнятним у сучасному суспільстві. Про це розповіла кандидатка психологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту соціальної та політичної психології Ірина Губеладзе в інтервʼю «Главкому».

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Психологиня переконана, зараз гумор відіграє психотерапевтичну функцію, дає можливість людям відреагувати через сміх свій травматичний досвід. Тому дуже багато з'явилося чорного, жорстокого гумору, який би не відгукувався нам так сильно в інші періоди – тоді б він сприймався як недоречний.

«Зараз гумор для нас дуже потрібний. Водночас з'являється посилена чутливість до низькосортного гумору, сексизму. Я не можу сказати, що все населення не сміється з цих жартів, велика частина сміється. Можливо, більш гучно звучать у соцмережах оці обурення, люди раніше би просто промовчали і пройшли повз. Не сподобалось – вимкнули. А зараз вони висловлюють обурення», – наголосила Ірина Губеладзе.

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«Іде війна за території, за виживання нації, за наше майбутнє, за нові смисли та конструювання нової нації. А дивишся на такі сценки і розумієш: українці гинуть, ми втрачаємо своїх близьких, а зміни сенсів не відбувається, принаймні в тій мірі, в якій хотілося б. У людей природньо з'являється питання, а навіщо тоді все це? До речі, так само у людей під час війни виникає і загострене сприйняття корупції, якихось резонансних святкувань, вечірок. Все це проявляється через загострене відчуття несправедливості», – додала психологиня.

Зауважимо, жінка «сіськадовська» – номер «Кварталу 95» з новорічної програми. Це пародія, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, час від часу перекручуючи зміст слів. Представляючись, вона повідомила співрозмовникові, що зі Скадовська. У її виконанні фраза пролунала як «сіськадовська».

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на новорічний жарт «95 кварталу» про незнання жителями окупованого росіянами міста української мови. Він опублікував відео, в якому закликав режисерів гумористичного шоу вибачитися перед людьми за «сіськи» зі Скадовська.

До слова, через образливий жарт «Кварталу 95» про жителів окупованого росіянами міста Скадовськ на телеканал «1+1» було подано скаргу до Комісії з журналістської етики. Згодом компанія 1+1 media заявила, що номер з програми «Новорічний вечірній квартал», у якому висміюється українська мова переселенки зі Скадовська, не буде опублікований на YouTube-каналах 1+1 media. Повний випуск «Новорічного кварталу» перемонтують і оприлюднять на платформах каналу без цього номера.