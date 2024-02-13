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«Сіськадовська». Психологиня пояснила природу останніх скандалів із гумористичними телешоу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Сіськадовська». Психологиня пояснила природу останніх скандалів із гумористичними телешоу
Скандальний номер «Кварталу 95» викликав обурення в українців
фото: скрін із відео з соцмереж

«В українців з'явилася посилена чутливість до низькосортного гумору»

Нині українці переживають значні зміни у сприйнятті гумору, зокрема, у щоденній культурі жартів. Останні скандальні випадки, пов'язані з пародіями та висміюваннями певних груп або осіб, стали приводом для серйозних роздумів про те, що вважається прийнятним у сучасному суспільстві. Про це розповіла кандидатка психологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту соціальної та політичної психології Ірина Губеладзе в інтервʼю «Главкому».

Психологиня переконана, зараз гумор відіграє психотерапевтичну функцію, дає можливість людям відреагувати через сміх свій травматичний досвід. Тому дуже багато з'явилося чорного, жорстокого гумору, який би не відгукувався нам так сильно в інші періоди – тоді б він сприймався як недоречний.

«Зараз гумор для нас дуже потрібний. Водночас з'являється посилена чутливість до низькосортного гумору, сексизму. Я не можу сказати, що все населення не сміється з цих жартів, велика частина сміється. Можливо, більш гучно звучать у соцмережах оці обурення, люди раніше би просто промовчали і пройшли повз. Не сподобалось – вимкнули. А зараз вони висловлюють обурення», – наголосила Ірина Губеладзе.

«Іде війна за території, за виживання нації, за наше майбутнє, за нові смисли та конструювання нової нації. А дивишся на такі сценки і розумієш: українці гинуть, ми втрачаємо своїх близьких, а зміни сенсів не відбувається, принаймні в тій мірі, в якій хотілося б. У людей природньо з'являється питання, а навіщо тоді все це? До речі, так само у людей під час війни виникає і загострене сприйняття корупції, якихось резонансних святкувань, вечірок. Все це проявляється через загострене відчуття несправедливості», – додала психологиня.

Зауважимо, жінка «сіськадовська» – номер «Кварталу 95» з новорічної програми. Це пародія, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, час від часу перекручуючи зміст слів. Представляючись, вона повідомила співрозмовникові, що зі Скадовська. У її виконанні фраза пролунала як «сіськадовська».

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на новорічний жарт «95 кварталу» про незнання жителями окупованого росіянами міста української мови. Він опублікував відео, в якому закликав режисерів гумористичного шоу вибачитися перед людьми за «сіськи» зі Скадовська.

До слова, через образливий жарт «Кварталу 95» про жителів окупованого росіянами міста Скадовськ на телеканал «1+1» було подано скаргу до Комісії з журналістської етики. Згодом компанія 1+1 media заявила, що номер з програми «Новорічний вечірній квартал», у якому висміюється українська мова переселенки зі Скадовська, не буде опублікований на YouTube-каналах 1+1 media. Повний випуск «Новорічного кварталу» перемонтують і оприлюднять на платформах каналу без цього номера.

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Теги: Квартал 95 пародія гумор війна українці

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