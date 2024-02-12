Британія досі постачає РФ обладнання, включно з дронами та напівпровідниками – The Times

Більшість британських товарів, що поставляються у РФ – це напівпровідникові та електронні компоненти

Товар на суму близько $15 млн було передано у РФ безпосередньо зі складів Великої Британії

Британські постачальники за перші 10 місяців 2023 року експортували до Росії найважливіші компоненти на суму понад $100 млн, включаючи напівпровідники та безпілотники. Обладнання, зокрема, потрапляє до РФ через треті сторони. Про це видання The Times.

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Як зазначається, товар на суму близько $15 млн було передано у РФ безпосередньо зі складів Великої Британії.

Видання пише, що ця цифра свідчить про різке скорочення торгівлі між Росією і Британією порівняно з 2022 роком, коли було експортовано найважливіші компоненти на суму близько $770 млн. Але через майже два роки після початку повномасштабної війни в Україні британські технології досі знаходять свій шлях у російську армію, часто завдяки третім країнам.

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У матеріалі йдеться про те, що раніше у російській зброї було виявлено 28 компонентів британського походження, а американського - понад 2000. Багато компонентів, хоча й не обов'язково підпадають під санкції, є важливими для російської зброї й не можуть вироблятися в країні.

Більшість британських товарів, що поставляються у РФ, – це напівпровідникові та електронні компоненти. Але 2023 року до Росії також потрапили виготовлені у Великій Британії верстати з «комп'ютерним числовим керуванням» (КЧК) на суму приблизно $1,5 млн.

Зазначається, що високоточні пристрої особливо корисні для оборонного виробництва і стали головною проблемою для союзників України.

Журналісти видання нагадали, що в листопаді США наклали санкції на всіх значних російських імпортерів інструментів з КЧК, включно з деякими тими, які поставили обладнання на суму менше ніж $200 тис. після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

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Зазначається, що деякі компанії збільшили постачання до РФ у 2023 році шляхом збільшення експорту з Великої Британії або виробничих потужностей за кордоном.

Серед них FTDI – британський виробник напівпровідників, який, за даними газети, виготовив мікросхеми, знайдені в покинутому російському танку в Броварах Київської області в березні 2022 року. Минулого року до Росії було імпортовано на близько $1,5 млн компонентів FTDI проти $500 тис. 2022 року, пише видання.

«Ми серйозно ставимося до будь-яких повідомлень, що стосуються постачань нашої продукції до Росії. Ми глибоко впевнені, що жоден з продуктів FTDI не був поставлений до Росії з порушенням будь-яких застосовних санкцій, і FTDI не підтримує будь-яке використання нашої продукції для порушення прав людини. Як ми заявляли раніше, FTDI продовжує дотримуватися застосовних санкцій уряду Великої Британії та законів про експортний контроль, і наші майбутні бізнес-плани враховують ці обмеження», – зазначив засновник FTDI Фред Дарт.

The Times пише, що багато виготовлених або розроблених у Британії товарів потрапляють до Росії опосередковано, часто через китайські, гонконгські та турецькі фірми. Однак є також кілька британських постачальників, які відправили компоненти на мільйони доларів безпосередньо до РФ.

За даними Financial Times, британська компанія Mykines, зареєстрована в Енфілді, на півночі Лондона, організувала продаж електроніки в Росії на близько $1,2 млрд після вторгнення до України. За даними Інституту KSE при Київській школі економіки, за перші 10 місяців 2023 року бізнес експортував до РФ критично важливих компонентів на $37,3 млн.

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Компанія Machinery Trading&Service, британський постачальник деталей для гірничодобувної та будівельної промисловості, поставила до Росії обладнання на суму $10,7 млн, що робить її другим за величиною постачальником у Великій Британії. Імовірно, що бізнес був переданий українці Ірині Вороніній, яка проживає в Молдові, всього через кілька місяців після початку повномасштабної війни.

«Попри позитивний зсув у скороченні прямої торгівлі з Росією, загальна цифра залишається значною – $112 млн. Непряма торгівля британських компаній зросла на 78 відсотків у грошовому еквіваленті в десятому місяці 2023 року порівняно з тим же періодом 2022 року», - зазначила старша наукова керівниця Інституту KSE Олена Білоусова.

В уряді Британії заявили, що запровадили найсуворіший пакет економічних санкцій, які коли-небудь накладалися на велику економіку. «Нещодавно ми також оголосили про створення нового Управління із застосування торговельних санкцій, щоб посилити наше застосування санкцій. Будь-яке недотримання цих жорстких санкцій є серйозним правопорушенням і карається великими фінансовими штрафами або кримінальним переслідуванням», – зазначила пресслужба британського уряду.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на західні санкції та публічні заяви про припинення діяльності в Росії, влада Великої Британії не забороняє місцевим виробникам експортувати в Росію необхідне обладнання для гірничодобувної промисловості та видобутку викопного палива.