Атака на Краматорськ: Колумбія направить ноту протесту Росії

Окупанти обстріляли кафе, де у момент трагедії було багато людей

Президент Колумбії звинуватив Росію у порушеннях законів війни

Колумбія через 27 червня. Внаслідок ракетного удару по Краматорську постраждали троє громадян Колумбії, то влада країни направить Росії ноту протесту. Про це повідомив президент Колумбії Густав Петро у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лідер звинуватив Росію у порушеннях законів війни через ракетний обстріл цивільних у Краматорську, зокрема громадян Колумбії.

«Росія атакувала трьох беззахисних колумбійців. Тим самим порушивши закони війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту. Ми чекаємо на повернення Серхіо, Гектора та Каталіни до своїх домівок», – заявив Петро.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російська армія 27 червня завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Окупанти вдарили ракетами С-300 по центру міста та приватному сектору. Загарбники обстріляли кафе, де у момент трагедії було багато людей. Внаслідок терористичної атаки загинули 12 осіб, серед жертв троє дітей.

Крім того, серед постраждалих є троє громадян Колубмії: засновник організації Aquanta Ucraina («Тримайся Україно») та депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес.