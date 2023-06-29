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Атака на Краматорськ: Колумбія направить ноту протесту Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Краматорськ: Колумбія направить ноту протесту Росії
Окупанти обстріляли кафе, де у момент трагедії було багато людей
фото: пресслужба ДСНС

Президент Колумбії звинуватив Росію у порушеннях законів війни

Колумбія через 27 червня. Внаслідок ракетного удару по Краматорську постраждали троє громадян Колумбії, то влада країни направить Росії ноту протесту. Про це повідомив президент Колумбії Густав Петро у Twitter.

Лідер звинуватив Росію у порушеннях законів війни через ракетний обстріл цивільних у Краматорську, зокрема громадян Колумбії.

«Росія атакувала трьох беззахисних колумбійців. Тим самим порушивши закони війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту. Ми чекаємо на повернення Серхіо, Гектора та Каталіни до своїх домівок», – заявив Петро.

Російська армія 27 червня завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Окупанти вдарили ракетами С-300 по центру міста та приватному сектору. Загарбники обстріляли кафе, де у момент трагедії було багато людей. Внаслідок терористичної атаки загинули 12 осіб, серед жертв троє дітей.

Крім того, серед постраждалих є троє громадян Колубмії: засновник організації Aquanta Ucraina («Тримайся Україно») та депутат Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Гомес.

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Теги: росія окупанти армія обстріл Колумбія Донеччина війна

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