Воєнком Полтави: З кожних ста мобілізованих минулої осені лишилося 10-20 осіб

Віталій Бережний: «Більшість мобілізованих минулого року загинули, отримали поранення або були виведені зі строю з інших причин»

Із кожних 100 осіб, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Про це розповів начальник Полтавського обласного ТЦК, підполковник Віталій Бережний на сесії Полтавської міської ради.

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Посадовець наголосив на необхідності забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення військового обліку військовозобовʼязаних призовників чи інших категорій і здійснення заходів для комплектування військових частин ЗСУ.

Бережний наголосив, що станом на зараз формування потребують не тільки матеріальної підтримки. Першочергово їм необхідне поповнення людських ресурсів. У підрозділах, які восени 2022 року, складалися зі 100 осіб, зараз залишилося 10-20. Усі решта – загиблі, поранені, виведені зі строю, які не можуть виконувати військові завдання.

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За словами начальника Полтавського ТЦК, місто Полтава в частині проведення заходів мобілізації в області посідає останнє місце після інших районів. За вересень план виконано на 13%. А на 15 вересня 2023 року виконано лише 8% планового завдання, яке встановлено Генштабом ЗСУ.

Нагадаємо, триває 570-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

На Мелітопольському напрямку в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.