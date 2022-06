Воїни перетворили пікап на ракетну установку (відео)

На Mitsubishi L200 воїни встановили пускову установку ракет С-8 зі збитого російського бойового гелікоптера Ка-52. Подробиці та відео використання нової зброї з’явилися на сторінці Міністерства оборони України у Twitter.

«Отже, тепер російська зброя дійсно в надійних руках. Українські воїни встановили на свій автомобіль ракетницю зі збитого російського вертольота Ка-52 і використовують її проти окупантів. Дякуємо українським волонтерам за Mitsubishi L200. Але ми ще чекаємо на HIMARS та M270», – написав в Міноборони.

So, now rus weapons are really in a good hands. warriors have installed a rocket launcher from a shot down Ka-52 on their car and use it against the occupiers.

P.S. Thank you to volunteers for the Mitsubishi L200.

P.P.S. But we are still waiting for HIMARS and M270! pic.twitter.com/ZXem1grx23