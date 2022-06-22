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    Події в Україні

    Воїни перетворили пікап на ракетну установку (відео)

    Воїни перетворили пікап на ракетну установку (відео)
    скрін з відео

    Рікап Mitsubishi модернізували під ракетну систему залпового вогню

    На Mitsubishi L200 воїни встановили пускову установку ракет С-8 зі збитого російського бойового гелікоптера Ка-52. Подробиці та відео використання нової зброї з’явилися на сторінці Міністерства оборони України у Twitter.

    «Отже, тепер російська зброя дійсно в надійних руках. Українські воїни встановили на свій автомобіль ракетницю зі збитого російського вертольота Ка-52 і використовують її проти окупантів. Дякуємо українським волонтерам за Mitsubishi L200. Але ми ще чекаємо на HIMARS та M270», – написав в Міноборони.

    Нагадаємо, триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На фронті найгірша ситуація на Луганщині.

    Теги: росія окупанти Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Воїни перетворили пікап на ракетну установку (відео)