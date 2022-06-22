Бригада «Холодний Яр» знищила 11 одиниць ворожої техніки (відео)

Українські військові продовжують нищити окупантів та їх техніку

Серед розбитої техніки – броньовики «Рись»

Воїни 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» знищили 11 одиниць ворожої бронетехніки. Зокрема, танки, БМП та бойові машини «Рись» окупантів. Про це повідомила пресслужба бригади в Facebook.

«Холодноярці надійно тримають оборону на своєму напрмку та вкотре підтвердили, що російська армія не така потужна, як розповідає їх пропаганда. Українська армія має сильну мотивацію, бо захищає власну землю!», – йдеться в повідомленні.

Серед розбитої техніки – броньовики «Рись», вартість яких оцінюють орієнтовно в 500 тисяч доларів за одну автівку.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області українські військові за кілька хвилин знищили два російських танки та одну БМП.