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    Події в Україні

    Бригада «Холодний Яр» знищила 11 одиниць ворожої техніки (відео)

    Українські військові продовжують нищити окупантів та їх техніку&nbsp; - Бригада «Холодний Яр» знищила 11 одиниць ворожої техніки (відео)
    Українські військові продовжують нищити окупантів та їх техніку 
    скрін з відео

    Серед розбитої техніки – броньовики «Рись»

    Воїни 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» знищили 11 одиниць ворожої бронетехніки. Зокрема, танки, БМП та бойові машини «Рись» окупантів. Про це повідомила пресслужба бригади в Facebook.

    «Холодноярці надійно тримають оборону на своєму напрмку та вкотре підтвердили, що російська армія не така потужна, як розповідає їх пропаганда. Українська армія має сильну мотивацію, бо захищає власну землю!», – йдеться в повідомленні.

    Серед розбитої техніки – броньовики «Рись», вартість яких оцінюють орієнтовно в 500 тисяч доларів за одну автівку.

    Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області українські військові за кілька хвилин знищили два російських танки та одну БМП.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна Україна Холодний Яр окупація #stoprussia
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    Бригада «Холодний Яр» знищила 11 одиниць ворожої техніки (відео)