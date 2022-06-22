Вибух у Чорнобаївці: поранений місцевий колаборант (відео)

Українські партизани організували замах на гауляйтера Чорнобаївки Турульова (на фото)

Партизани заклали міну на узбіччі, скерувавши її на дорогу, де проїздив гауляйтер Чорнобаївки

У Чорнобаївці внаслідок вибуху постраждав очільник окупаційної адміністрації Юрій Турульов. Про це повідомляє кремлівське видання РІА «Новості».

Як виявили окупанти, вибуховий пристрій був закладений на узбіччі – в траві серед використаних автомобільних шин. «Міна була скерована у напрямку дороги, усі осколки після вибуху полетіли туди, де мав їхати автомобіль», – заявив представник окупаційної влади, який перебував на місці інциденту.

Сам Турульов, за інформацією російських ЗМІ, отримав легкі поранення.

Нагадаємо, що 4 червня Турульову, колишньому керівнику місцевої автостанції, була оголошена підозра за колаборантську діяльність.

Додамо, 15 червня у Чорнобаївці стався вибух в районі місцевого ринку.

Внаслідок вибуху постраждало кілька мирних жителів, була інформація про загиблих.

Саму подію радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань назвав терактом, організованим російськими окупантами.

Теракти, спрямовані на знищення окупантів, трапляються у різних населених пунктах Херсонщини. Так, 18 червня схожий вибуховий пристрій, прикріплений до дерева, поранив начальника Херсонської виправної колонії Євгена Соболєва, який перейшов на бік окупантів.