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Поліція показала фото наслідків ракетного удару по Київщині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Поліція показала фото наслідків ракетного удару по Київщині
Вибуховою хвилею пошкоджено приватні житлові будинки
фото: Поліція Київщини

На місці руйнувань працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехнічна служба

Поліція фіксує наслідки ракетного удару, якого російські терористи завдали по столичній області вранці 11 листопада. Про це йдеться в повідомленні поліції Київщини.

«Сили протиповітряної оборони ефективно спрацювали. На жаль, внаслідок атаки є пошкодження будинків. Постраждалих немає», – інформують правоохоронці.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи та вибухотехнічна служба поліції Київщини.

Поліцейські оглядають місця події та фіксують наслідки ворожого обстрілу.

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фото: поліція Київщини

Нагадаємо, о 8 годині ранку 11 листопада у Києві та області прогриміла серія вибухів. Повітряну тривогу було оголошено вже після вибухів.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що сили ППО працювали поблизу Києва, на лівому березі. У столиці викликів рятувальників наразі не було.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вибухи, що пролунали вранці 11 листопада у Києві та області, були пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Російські окупанти випустили у бік столиці балістику.

За даними Київської ОВА, в області влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Водночас, в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. За оперативною інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.

Теги: вибух окупанти Київ Київщина ракета

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