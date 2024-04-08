Ворог атакував ракетами та дронами: деталі нічної атаки РФ

Ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області

Сили ППО за ніч збили 17 ударних безпілотників і керовану авіаційну ракету Х-59. Усього росіяни запустили 24 дрони. ППО працювала над п’ятьома областями. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 8 квітня ворог завдав удару. «Керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області, 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ – РФ.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито:

керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області,

17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

Нагадаємо, триває 775-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 104 авіаційних удари, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.