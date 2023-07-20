Ворог атакував Суми «Шахедами»

Один із дронів влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу

Внаслідок атаки поранення дістала медична сестра

Сьогодні вночі, близько 01:30 Суми атакували три безпілотники типу Shahed 136. Про це повідомили у Сумській ОВА.

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Один із них збитий, другий підбитий Силами ППО ЗСУ.

«Третій влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок влучання пошкоджено приміщення закладу з послідуючим загоранням», – йдеться в повідомленні.

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Поранення дістала медична сестра закладу, їй була надана допомога на місці.

Нагадаємо, вночі 20 липня російська окупаційна армія вдарила по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 квадратних метрів, спричинивши руйнування.

Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.

До слова, триває 512-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.