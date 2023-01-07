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Чому ЗСУ важливо звільнити Кремінну: роз’яснення британської розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому ЗСУ важливо звільнити Кремінну: роз’яснення британської розвідки
фото ілюстративне

Росія розглядає тиск навколо Кремінної як загрозу для правого флангу свого Бахмутського сектора

Звільнення Кремінної в Луганській області може зруйнувати плани росіян з повної окупації Донеччини. Про це повідомляє міноборони Британії. 

Розвідка зазначає, що напередодні Різдва бої на Донбасі тривали на звичайному рівні. Одна з найбільш запеклих ділянок фронту зосереджена навколо міста Кремінна на Луганщині. 

За останні три тижні бої навколо Кремінної зосереджувалися на густо лісистій місцевості на захід від міста. Оскільки хвойний ліс забезпечує певне прикриття від повітряного спостереження навіть взимку, обидві сторони, ймовірно, намагаються точно скорегувати артилерійський вогонь. Як це типово для операцій у лісах, бойові дії здебільшого зведені до піхотинських боїв, часто на короткій дистанції.

«Російське командування, швидше за все, розглядатиме тиск навколо Кремінної як загрозу для правого флангу свого Бахмутського сектора, який воно вважає ключовим для будь-якого майбутнього просування з метою окупації решти Донецької області», – додали експерти.

Чому ЗСУ важливо звільнити Кремінну: роз’яснення британської розвідки фото 1

До слова, триває 318-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. 

Теги: росія окупанти війна Велика Британія Україна

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