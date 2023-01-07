«Чітко по цілях». ЗСУ показали, як розгромили окупантів під Бахмутом
Українські військові показали, як зупиняють наступи росіян на підступах до Бахмута
Сили спеціальних операцій (ССО) показали, як зупиняють російських загарбників на підступах до Бахмута Донецької області. Відповідне відео опублікувала пресслужба ССО.
«Чітко по цілях відпрацьовують воїни ССО України під Бахмутом. На відео – результат професійної роботи операторів Сил спеціальних операцій, які за допомогою міномету зупиняють наступи росіян на підступах до міста», – йдеться у повідомленні ССО.
Нагадаємо, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Попри оголошений так званий «режим припинення вогню», російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.
7 січня у місті Бахмут Донецької області внаслідок обстрілу російських окупантів двоє людей загинули, ще тринадцять осіб отримали поранення.
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