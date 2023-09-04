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Ворог наступає на трьох напрямках: результати боїв

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог наступає на трьох напрямках: результати боїв
фото ілюстративне

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 558-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. 

Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Прогрес Чернігівської області, Нова Гута, Ромашкове, Бугор, Малушине Сумської області та Уди, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Огірцеве, Тернова Харківської області.

Куп’янський напрямок

Противник завдав авіаційного удару в районі Бударків Харківської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Кислівка Харківської області.

Лиманський напрямок

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Серебрянка, Верхньокам’янське Донецької області.

Бахмутський напрямок

Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора, Північне Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Олександропіль, Новокалинове, Керамік, Авдіївку, Сєверне, Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Гостре, Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледара. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Шахтарське, Новоукраїнка, Урожайне Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Роботиного, Степногірська Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

Херсонський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Тягинки та Молодіжного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнала Бургунка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та чотири пункти управління противника.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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