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Віктор Трегубов Журналіст

Ми до цього йшли з 2014 року. Про зачіски, бороди і татуювання в ЗСУ

glavcom.ua

Тату в ЗСУ не заборонені, окремі військовослужбовці в Україні зататуйовані, як якудза

Питали про тату в ЗСУ.

Звітую.

Станом на зараз в ЗСУ дозволені будь-які зачіски, бороди та вуса. Вимоги – лише гігієнічність та щоб протигаз наліз. Аксесуари не заборонені. Тату не заборонені, окремі військовослужбовці в Україні зататуйовані, як якудза (а один з іноземних добровольців якудзою навіть був). Є окремі виключення – курсанти, парадні частини, окремі спеціалісти, в яких це може ускладнити роботу.

Ми до цього йшли з 2014. І прийшли.

В мене в частині є люди з тату на шиї, з оселедцями, з франтівськими вусами, з кульчиками усіх розмірів аж по козацькі і з бородами всіх довжин аж по гном'ї.

В мене в самого хвіст (на голові, не на с...), борода з вусами та маленький кульчик.

Це зараз не є кваліфікаційними ознаками.

Джерело
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Теги: ЗСУ

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Віктор Трегубов

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