Ворог обстріляв житлові будинки на Донеччині: є загиблі (фото)

Окупанти били по Донеччині ракетами, «Градами» та артилерією

Російські загарбники за добу атакували 11 населених пунктів Донеччини. Окупанти відкрили вогонь по житловому сектору. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Армія РФ вдрила по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Сіверськ, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, Очеретине, Донецьке, Щербинівка, селах Шевченко, Хромове», – йдеться в повідомленні.

Ворог застосував проти мирного населення ракети, РСЗВ «Град», артилерію. Знищено та пошкоджено 24 цивільних об’єкти – 20 житлових будинків, гаражі, автомийка тощо.

«Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.