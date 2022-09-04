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Ворог обстріляв житлові будинки на Донеччині: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог обстріляв житлові будинки на Донеччині: є загиблі (фото)
Знищено та пошкоджено 24 цивільних об’єкти
Нацполіція

Окупанти били по Донеччині ракетами, «Градами» та артилерією

Російські загарбники за добу атакували 11 населених пунктів Донеччини. Окупанти відкрили вогонь по житловому сектору. Є вбиті та поранені цивільні мешканці. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Армія РФ вдрила по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Сіверськ, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, Очеретине, Донецьке, Щербинівка, селах Шевченко, Хромове», – йдеться в повідомленні.

Ворог застосував проти мирного населення ракети, РСЗВ «Град», артилерію. Знищено та пошкоджено 24 цивільних об’єкти – 20 житлових будинків, гаражі, автомийка тощо.

«Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: Донеччина війна окупанти

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