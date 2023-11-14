Україна тестує новий пристрій, який допоможе ЗСУ ефективніше використовувати дрони

«Етер» – це комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів

Обладнання допоможе військовим ефективніше виконувати бойові завдання, запускати безпілотники й уражати ворожі позиції

Українські військові тестують новий мобільний та модульний комплекс радіоелектронної боротьби «Етер». Він допоможе військовим ефективніше виконувати завдання на полі бою. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Етер» – це комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обладнання допоможе військовим ефективніше виконувати бойові завдання, запускати безпілотники й уражати ворожі позиції.

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За словами Федорова, перед запуском дрона бійці перевіряють наявність сигналу ворожого РЕБу, а потім формують безпечний маршрут для «пташки». Сам комплекс мобільний і модульний, що дає змогу швидко замінювати пошкоджені компоненти. Наразі розробкою на фронті користуються окремі підрозділи Сил оборони.

Нагадаємо, українські розробники створили наземний колісний дрон «Довбуш». Це універсальний модуль, який може транспортувати і поранених, і боєкомплекти, а також проводити розмінування та навпаки – при потребі заміновувати територію.

Раніше ми писали, що в Україні пропонують спростити процедуру і дозволити державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення. Йдеться про дрони DJI та Autel.