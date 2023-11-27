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ЗСУ оригінально привітали російських окупантів з днем морської піхоти

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ЗСУ оригінально привітали російських окупантів з днем морської піхоти
Були уражені сайти компаній, які задіяні у забезпеченні, логістиці і рекреації російських сил морської піхоти
фото: СтратКом ЗСУ/Facebook

Військові кібери нагадали росіянам, як зазвичай виглядає їхній життєвий шлях в Україні 

Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України на своїй сторінці в Telegram показало, як воїни кібербезпеки привітали росіян з днем морської піхоти.

«Зате не спився», – йдеться у публікації, на якій зображений звичайний шлях російського військового – від мобілізації до чорного пакета та могили.

ЗСУ оригінально привітали російських окупантів з днем морської піхоти фото 1

У публікації повідомили, що були уражені сайти компаній, які задіяні у забезпеченні російських сил морської піхоти. Також вражено підприємства логістики і рекреації російських матросів і морських офіцерів.

Триває 642-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 30 атак.

Теги: ЗСУ росіяни кібербезпека

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