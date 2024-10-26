Ворог скинув авіабомби на Костянтинівку: є загиблий та поранені

Росіяни продовжують використовувати авіабомби ФАБ

В суботу, 26 жовтня, армія РФ завдала авіабомбових ударів по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула та ще троє поранені. Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

«Окупанти скинули на місто дві ФАБ-250. Пораненим надали медичну допомогу», – написав Філашкін у своєму Telegram.

Також пошкоджено десять приватних будинків, дві багатоповерхівки, дві адмінбудівлі, дев’ять нежитлових приміщень, 26 автомобілів, два газогони і дві лінії електропередач.

Нагадаємо, з-під завалів у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Кількість загиблих зросла до п’яти.

Нагадаємо, що внаслідок нічної ворожої атаки на Київську область загинула жінка, постраждала дитина, рятувальники ліквідували дві пожежі. Також у Києві внаслідок атаки БпЛА загинула дівчинка.

До слова, внаслідок ворожої атаки частково відсутнє світло в чотирьох населених пунктах Хмельницького району, у тому числі в обласному центрі.