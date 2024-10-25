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Мінагро назвало суму збитків внаслідок жовтневих обстрілів портової інфраструктури

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мінагро назвало суму збитків внаслідок жовтневих обстрілів портової інфраструктури
Росія посилила атаки на портову інфраструктуру України
фото: Telegram/Олексій Кулеба

Загальні втрати агросектору від початку війни оцінюють у $82 млрд

 

Під час обстрілу РФ портової інфраструктури Україні в жовтні 2024 року завдано збитків на $30-40 млн. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

«Підсумкову оцінку складно назвати, оскільки, на жаль, кейси додаються. Страхові компанії оцінюють збитки. Особливо ті, що були останніми через інтенсивні обстріли на початку жовтня. Оцінка ще триває. Але вже очевидно, що йдеться про десятки мільйонів доларів. Ми попередньо оцінили останній обстріл – це $30-40 млн», – сказав він.

Висоцький уточнив, що загальні втрати агросектору від початку війни оцінюють у $82 млрд, а втрати безпосередньо зернового бізнесу – у $500-600 млн. Він висловив сподівання, що страхування від військових ризиків, яке запровадив уряд, а також реалізують міжнародні приватні компанії, допомагатиме в поточній ситуації.

«Безумовно, всі втрати документуються, фіксуються. Сума, яку агресор має компенсувати, йде вже на сотні мільярдів доларів. Ми впевнені, що все має бути повернуто. Усі ці втрати, кожен мільйон доларів чи $10 тис., $100 тис., $200 тис. у нас фіксуються за всіма вимогами міжнародного права. Ми, як держава, будемо боротися за компенсації до останньої гривні, зокрема щодо портової інфраструктури», – резюмував перший заступник міністра агрополітики.

Нагадаємо, росіяни 9 жовтня завдали удару балістикою по портовій інфраструктурі Одеської області. Як відомо, у ніч на 7 жовтня російські військові завдали чергового удару по українському порту «Південний». Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс.

До слова, російські окупанти в черговий раз вивезли українське зерно із тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). За даними інформаційного ресурсу, чергова партія обсягом 8 тис. тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.

Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice заявив, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.

Як повідомлялося, російські війська атакували у Чорному морі цивільне судно з пшеницею для Єгипту одразу після виходу з українських територіальних вод.

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Теги: Мінагрополітики порт обстріл окупанти

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