Обстріл Нікопольщини: росіяни пошкодили інфраструктуру та адмінбудівлю
Вночі та на ранок агресор кілька разів атакував Нікопольщину
З вечора 24 жовтня та до ранку 25 жовтня ворог не припиняв атакувати Нікопольщину. Обстрілював з важкої артилерії та «Граду». Вдарив дронами-камікадзе. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Виникло два займання. Пошкоджені інфраструктура та адмінбудівля. Понівечені два автобуси. Люди вціліли», – йдеться в повідомленні
Гучно було та у Синельниківському районі. Там також сталося займання. Люди не постраждали.
За уточненою інформацією через вчорашні обстріли у Червоногригорівській громаді пошкоджено заправну станцію.
Нагадаємо, російські війська за добу здійснили 326 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Малих Щербаках, Залізничному, Малій Токмачці, Левадному, Новогригорівці та Червоній Криниці.
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