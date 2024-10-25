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Обстріл Нікопольщини: росіяни пошкодили інфраструктуру та адмінбудівлю

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Обстріл Нікопольщини: росіяни пошкодили інфраструктуру та адмінбудівлю
Сергій Лисак: «Пошкоджені інфраструктура та адмінбудівля. Понівечені два автобуси. Люди вціліли»
фото: Сергій Лисак, Facebook

Вночі та на ранок агресор кілька разів атакував Нікопольщину

З вечора 24 жовтня та до ранку 25 жовтня ворог не припиняв атакувати Нікопольщину. Обстрілював з важкої артилерії та «Граду». Вдарив дронами-камікадзе. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Виникло два займання. Пошкоджені інфраструктура та адмінбудівля. Понівечені два автобуси. Люди вціліли», – йдеться в повідомленні

Сергій Лисак показав наслідки обстрілу на Дніпропетровщині
Сергій Лисак показав наслідки обстрілу на Дніпропетровщині
фото: Сергій Лисак, Facebook

Гучно було та у Синельниківському районі. Там також сталося займання. Люди не постраждали.

У результаті обстрілів люди не постраждали
У результаті обстрілів люди не постраждали
фото: Сергій Лисак, Facebook

За уточненою інформацією через вчорашні обстріли у Червоногригорівській громаді пошкоджено заправну станцію.  

Нагадаємо, російські війська за добу здійснили 326 обстрілів по 15 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Малих Щербаках, Залізничному, Малій Токмачці, Левадному, Новогригорівці та Червоній Криниці.

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Теги: окупанти обстріл Дніпропетровщина

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