Ворог стягує резерви під Мар’їнку: ЗСУ розкрили плани окупантів

Противник для атак переважно використовує піхоту, зокрема мотострілецькі загони

Російська війська стягнули резерви під Мар’їнку Донецької області, намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але зазнають втрати і відходять. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

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За його інформацією, противник для атак переважно використовує піхоту, зокрема мотострілецькі загони. Техніку наразі намагається максимально берегти.

«Ворог стягнув резерви, намагається десь промацати нашу оборону там, де ми захищаємося і закріплюємося, диверсійно-розвідувальними групами. Є певні успіхи. Поки що ми про них говорити не будемо, але наші хлопці тиснуть ворога і завдають значних втрат», – розповів він.

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Щодо Таврійського напрямку, за його словами, за минулу добу ворог втратив 204 особи, також знову почали окупанти здаватися в полон.

«Минулої доби зафіксовано 4 таких випадки», – зазначив Штупун.

Нагадаємо, росіяни зосередили на Бахмутському напрямку 52 тисячі своїх військових. Там 274 танки, понад тисячу бронемашин, а також 150 артилерійських систем і понад 120 реактивних систем залпового вогню.

Протягом останніх тижнів українські військові могли досягти значного прориву в тактичному плані на ділянці нинішньої лінії оборони російських окупантів у районі Роботине Запорізької області, та продовжують розширювати цей плацдарм.

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До слова, триває 571-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.