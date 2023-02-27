Ворог вдвічі збільшив корабельне угруповання у Чорному морі
«Південь» закликає громадян не втрачати пильності та бути обережними
Корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшено вдвічі. Загроза ракетних атак залишається актуальною, ворог продовжує розвідувальну діяльність і вишукування нової тактики дій. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Наразі 12 кораблів продовжують перебування на безпечній відстані від контрольованого Україною берега. Серед них вже два підводних ракетоносії, а це вісім «Калібрів» і три великі десантні кораблі», – йдеться в повідомленні.
Громадян закликають не втрачати пильності, бути обережними і виваженими.
«Дотримуйтесь заходів безпеки: при загрозі обстрілу переходьте в укриття, не випробовуйте долю на неперевірених вибухотехніками маршрутах в зоні проведення стабілізаційних заходів, тримайтеся подалі від прибережних морських вод і узбережжя, через мінну небезпеку», – додали в командуванні.
Раніше ровідка повідомляла, що Росія змінює тактику ракетних обстрілів.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації попередив українців про можливий ракетний обстріл найближчим часом.
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