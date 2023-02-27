«Щось намічається». Очільник Миколаївщини закликав українців не ігнорувати сьогодні тривогу

Ворог може сьогодні завдати удару по Україні

Напередодні окупанти атакували Україну дронами. Так вони зазвичай роблять перед масованим ракетним обстрілом

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації попередив українців про можливий ракетний обстріл сьогодні. Про це він написав у Telegram.

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«Не ігноруйте тривогу сьогодні. Щось намічається», – написав Кім.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні зранку, 27 лютого, вивели на бойове чергування в Чорне море один ракетоносій з чотирма «Калібрами». Є ймовірність завдання ворогом ударів.

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Нагадаємо, що напередодні окупанти атакували Україну дронами, як вони зазвичай роблять перед масованим ракетним обстрілом.

До слова, триває 369-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.