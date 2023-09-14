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Росія змінила тактику запуску «Шахедів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія змінила тактику запуску «Шахедів»
фото ілюстративне

Україні необхідно збільшувати кількість мобільних вогневих груп, які збивають дрони

Російські окупанти змінили тактику запуску дронів-камікадзе Shahed-136, вони збільшили кількість напрямків польотів. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Зазначається, що за останній місяць росіяни майже щоночі влаштовують нальоти «Шахедами». Він зазначив, що основною ціллю ворога є портова інфраструктура на Одещині.

Ігнат заявив, що командування фіксує збільшення напрямків ударів.

«Раніше це був один-два напрямки, а зараз бачимо і Єйськ, і Курськ, і Брянська область, Чауда тощо», – сказав речник ЗСУ.

Також Ігнат наголосив, що Україні необхідно збільшувати кількість мобільних вогневих груп, які збивають дрони, оскільки найближчим часом противник нарощуватиме кількість атак.

Нагадаємо, триває 568-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів.

Теги: безпілотник війна окупанти

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