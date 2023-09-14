Росія змінила тактику запуску «Шахедів»

Україні необхідно збільшувати кількість мобільних вогневих груп, які збивають дрони

Російські окупанти змінили тактику запуску дронів-камікадзе Shahed-136, вони збільшили кількість напрямків польотів. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що за останній місяць росіяни майже щоночі влаштовують нальоти «Шахедами». Він зазначив, що основною ціллю ворога є портова інфраструктура на Одещині.

Ігнат заявив, що командування фіксує збільшення напрямків ударів.

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«Раніше це був один-два напрямки, а зараз бачимо і Єйськ, і Курськ, і Брянська область, Чауда тощо», – сказав речник ЗСУ.

Також Ігнат наголосив, що Україні необхідно збільшувати кількість мобільних вогневих груп, які збивають дрони, оскільки найближчим часом противник нарощуватиме кількість атак.

Нагадаємо, триває 568-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 29 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів.