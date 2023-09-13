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Як пенсія пів мільйона росіян: ЗСУ назвали вартість «Шахедів», які РФ запустила по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як пенсія пів мільйона росіян: ЗСУ назвали вартість «Шахедів», які РФ запустила по Україні
У середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 «Шахедів» на день
фото з відкритих джерел

Росія запустила по Україні вже понад 2000 іранських дронів-камікадзе

Рівно рік тому, 13 вересня 2022 року, українська ППО збила перший російський дрон-камікадзе типу «Шахед». Відтоді їх було понад 2000. Про це повідомили у Сухопутних військах Збройних сил України.

На дрони для атак по українських містах та селах загарбники витратили до $100 млн – ця сума еквівалентна середнім пенсіям для пів мільйона росіян.

«Понад 2000 ударних БпЛА типу «Шахед» Росія вже випустила по Україні. Перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому – 13 вересня 2022 року. Це означає, що в середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 «Шахедів» на день», – зазначено у повідомленні.

За різними оцінками, на закупівлю згаданої кількості дронів-камікадзе держава-агресорка могла витратити до 100 млн доларів, яких вистачило би на пенсії для пів мільйона російських пенсіонерів.

«Сумарна вартість цих камікадзе склала, за різними оцінками, від 40 до 100 млн  доларів. Це середні пенсії 200-500 тис. росіян», – підрахували у Сухопутних військах.

Триває 567-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень. 

Теги: росія окупанти держава окуповані території безпілотник пенсія

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