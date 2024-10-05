У Харкові косметолог підозрюється у вбивстві пацієнтки

Косметолог може отримати до п’яти років позбавлення волі

У Харкові слідчі повідомили про підозру косметологу, яка з необережності вбила свою пацієнтку. Про це повідомляє поліція Харківської області.

За інформацією слідчих, 16 березня клієнтка прийшла до косметологічного салону для проведення лазерного ліполізу. Ця процедура проводиться із застосуванням місцевої анестезії й належить до категорії процедур з хірургічним втручанням.

«Косметолог не визначила масу тіла та не зробила розрахунку дози анестетика. Без жодних спеціальних лабораторних досліджень та проведення алергопроб почала проводити процедуру. Підозрювана зробила жінці в короткий проміжок часу близько 20 ін’єкцій, чим перевищила рекомендовану концентрацію препарату у розчині щонайменше в 15 разів.По дорозі в лікарню жінка померла», – йдеться у повідомленні.

33-річній косметологині повідомили про підозру у скоєнні вбивства через необережність. Стаття передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Раніше у Києві викрили 45-річного місцевого у зберіганні та збуті зброї й боєприпасів. Слідчі вилучили зброю та боєприпаси для проведення необхідної експертизи, а порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.