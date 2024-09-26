Головна Техно Авто
search button user button menu button

Броня, сирена та супутниковий зв'язок: як виглядає найдорожчий Skoda Kodiaq (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Броня, сирена та супутниковий зв'язок: як виглядає найдорожчий Skoda Kodiaq (фото)
Skoda Kodiaq бронювали у Великій Британії
фото: skoda.co.uk

Skoda Kodiaq першого покоління отримав броню, куленепробивне скло та шини, які не бояться проколу

Кросовер Skoda Kodiaq отримав броньовану модифікацію. Це найдорожчий варіант моделі за всю її історію. Його подробиці розкрили на сайті компанії UTAC Special Vehicles.

Саме ця британська фірма створила броньований Skoda Kodiaq. Примітно, що для доопрацювання взяли модель першого покоління, хоча вже давно у продажу її наступник.

Для доопрацювання взяли модель першого покоління
Для доопрацювання взяли модель першого покоління
фото: skoda.co.uk

Кросовер Skoda Kodiaq отримав бронекапсулу салону і куленепробивні вікна. Його днище захищене від вибуху гранат, а шини дозволяють продовжувати рух у разі проколу. На випробуваннях авто витримало потрапляння 200 куль.

Крім того, броньований Skoda Kodiaq оснастили сиреною і проблисковими маячками, а мультимедійну систему доповнили супутниковим зв'язком. Підвіску і гальма модернізували, щоб вони впоралися зі збільшеною вагою кросовера.

Точна ціна Skoda Kodiaq від UTAC Special Vehicles наразі не називається, проте відомо, що Skoda Superb з аналогічним бронюванням коштує 118 тис. фунтів стерлінгів ($158 тис.). У будь-якому разі це буде найдорожчий Skoda Kodiaq в історії.

Читайте також:

Джерело
Теги: Skoda Kodiaq Skoda автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський окупант не зміг пояснити громадянину Молдови причину зупинки авто і що він робить у Молдові
«Їдьте додому». Громадянин Молдови провчив російських «миротворців» у Придністровʼї (відео)
26 вересня, 12:40
Топ-5 секретів керуванням автомобілем
Топ-5 секретів керуванням автомобілем реклама
24 вересня, 17:41
Підозрюваному у скоєнні злочину загрожує до семи років позбавлення волі
У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який кинув гранату під припарковане авто
20 вересня, 19:18
Електромобіль Lightyear 01 оснащений сонячними батареями
На продаж виставили унікальний електрокар, який можна не заряджати (фото)
12 вересня, 19:25
У Києві невідомі спалили авто військових Третьої штурмової бригади
Російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, змінюють профіль
12 вересня, 13:27
Правоохоронці стверджують: росіяни платять за підпал одного авто 80 тис. грн
Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари» Війна і закон
12 вересня, 09:30
Компанія заявила, що це призведе до негативних показників продажів у всьому світі у другій половині року
BMW відкликає понад мільйон автівок через проблеми з гальмами
11 вересня, 01:38
Матеріал, виготовлений із 100% біологічної коноплі, використовує залишки регіональної конопляної промисловост
Volkswagen вирішив оздобити салони своїх авто незвичним матеріалом
31 серпня, 17:35
На місці працюють відповідні служби
Окупанти вдарили КАБами по Харкову: влада повідомила про наслідки (оновлено)
20 вересня, 23:24

Авто

Під час випробувань помітили таємничий електричний позашляховик Audi (фото)
Під час випробувань помітили таємничий електричний позашляховик Audi (фото)
Найбільший позашляховик Ford показали до прем'єри (фото)
Найбільший позашляховик Ford показали до прем'єри (фото)
Броня, сирена та супутниковий зв'язок: як виглядає найдорожчий Skoda Kodiaq (фото)
Броня, сирена та супутниковий зв'язок: як виглядає найдорожчий Skoda Kodiaq (фото)
Дорожче за Tesla. Скільки росіяни просять за свій перший електрокар (фото)
Дорожче за Tesla. Скільки росіяни просять за свій перший електрокар (фото)
В Україні з'явилися перші електромобілі Xiaomi: подробиці та ціни (фото)
В Україні з'явилися перші електромобілі Xiaomi: подробиці та ціни (фото)
Volkswagen звільняє сотні співробітників заводу у Китаї
Volkswagen звільняє сотні співробітників заводу у Китаї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2024
7526
Герой України, який воює з часів АТО, зізнався, про що шкодує
6162
Втрати ворога станом на 28 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
5663
Естонське селище змінює назву через російську агресію проти України
5457
Стало відомо, скільки бізнес буде платити за кожного заброньованого від мобілізації працівника
4460
Нічна атака на Київ: влада відзвітувала про наслідки

Новини

Керівник секретаріату Ради підприємців при уряді пояснив, як Україні вдалося відновити оборонний комплекс
Сьогодні, 10:57
Підсумки візиту Зеленського до США, союзники РФ проти ядерних погроз: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві за ніч тривога оголошувалась два рази і тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:05
Половину України накриє дощами: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:00
Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту
Вчора, 22:52
Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua