Броня, сирена та супутниковий зв'язок: як виглядає найдорожчий Skoda Kodiaq (фото)

Skoda Kodiaq першого покоління отримав броню, куленепробивне скло та шини, які не бояться проколу

Кросовер Skoda Kodiaq отримав броньовану модифікацію. Це найдорожчий варіант моделі за всю її історію. Його подробиці розкрили на сайті компанії UTAC Special Vehicles.

Саме ця британська фірма створила броньований Skoda Kodiaq. Примітно, що для доопрацювання взяли модель першого покоління, хоча вже давно у продажу її наступник.

Для доопрацювання взяли модель першого покоління фото: skoda.co.uk

Кросовер Skoda Kodiaq отримав бронекапсулу салону і куленепробивні вікна. Його днище захищене від вибуху гранат, а шини дозволяють продовжувати рух у разі проколу. На випробуваннях авто витримало потрапляння 200 куль.

Крім того, броньований Skoda Kodiaq оснастили сиреною і проблисковими маячками, а мультимедійну систему доповнили супутниковим зв'язком. Підвіску і гальма модернізували, щоб вони впоралися зі збільшеною вагою кросовера.

Точна ціна Skoda Kodiaq від UTAC Special Vehicles наразі не називається, проте відомо, що Skoda Superb з аналогічним бронюванням коштує 118 тис. фунтів стерлінгів ($158 тис.). У будь-якому разі це буде найдорожчий Skoda Kodiaq в історії.