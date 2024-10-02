Ізраїль пригрозив Ірану ударами по ядерних та нафтових об'єктах – WSJ

Ізраїль натякнув, що може вдарити по ядерних чи нафтових об'єктах Ірану

Ізраїль направив Ірану «прозорі попередження» про намір відповісти на будь-який обстріл своєї території та прямо вдарити по ядерних чи нафтових об'єктах. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників серед посадових осіб.

У цьому повідомленні наголошувалося, що відповідь буде дана незалежно від потужності іранського обстрілу та наявності загиблих в Ізраїлі.

Як писало раніше New York Times, при квітневому обстрілі Іраном території Ізраїлю вдалося уникнути потужної реакції у відповідь з боку Тель-Авіва і ударів по іранських ядерних об'єктах – ЦАХАЛ обмежився ударом по авіабазі. Тепер, розповіли газеті неназвані американські чиновники, розглядаються більш жорсткі сценарії, зокрема удар Ізраїлю по ядерних об'єктах. Йдеться, зокрема, про об'єкти збагачення в місті Нетенз – серце іранської ядерної програми.

Тегеран попереджав цієї весни, що якщо Ізраїль битиме по ядерних об'єктах, Іран буде змушений створити ядерну зброю. «У разі нападу сіоністського режиму на наші ядерні об'єкти наша політика стримування зміниться», – запевнив радник верховного лідера (аятоли) Камаль Харразі.

Іран увечері 1 жовтня завдав Ізраїлю масованого ракетного удару. Тегеран пояснив, що причиною стали ізраїльські удари по об'єктах «Хезболли» та палестинській ХАМАС, а також загибель їхніх лідерів. Цілі обстрілу були виконані, підкреслює Тегеран.

Влада Ізраїлю спростовує твердження про успішність обстрілу і наполягає, що більшість ракет вдалося збити, хоч і є влучення. Таку саму оцінку дає американська сторона.

«Грунтуючись на тому, що ми знаємо на даний момент, цю атаку, мабуть, відбили і вона була неефективною», – сказав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньягу назвав дії Ірану великою помилкою та пообіцяв закликати його до відповіді. Він заявив, що вбиті лідери «Хезболли» та ХАМАСу не усвідомлювали, наскільки Ізраїль готовий захищатися та мстити, а також припустив: і в Тегерані є ті, хто цього не розуміє. «Вони зрозуміють», – вважає Нетаньягу.

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ здійснювали авіаудари по об'єктах Хезболли в південних передмістях Бейрута. Це сталося у відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль.