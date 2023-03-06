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Окупанти влучили в автівку з цивільними на Харківщині (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти влучили в автівку з цивільними на Харківщині (фото)
Наслідки ворожого удару по мирних українцях на Харківщині
фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Від отриманих травм подружжя загинуло на місці

Учора, 5 березня, у Харківській області російські військові обстріляли автомобіль, у якому перебувало подружжя. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, учора загарбники гатили з артилерії по селу Бударки Вовчанської громади Чугуївського району.

Окупанти влучили в автомобіль, у якому їхало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці.

Наслідки ворожого удару по мирних українцях на Харківщині
Наслідки ворожого удару по мирних українцях на Харківщині
фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Наразі всі деталі встановлюються. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що Сьогодні, 5 березня, в обід російські окупаційні війська з мінометів вдарили по селу Понятівка Дарʼївської громади Херсонської області. Унаслідок цієї атаки загинула жінка та двоє дітей.

Напередодні окупанти обстріляли Купʼянськ на Харківщині, унаслідок чого загинув місцевий мешканець.

До слова, завершилася 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. У вищому військовому керівництві Росії назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. 

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Теги: Харківщина обстріл окупанти

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