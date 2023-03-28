Нічні атаки дронами. Чому росіяни змінили тактику

Завдання таких дронів – не тільки ураження тих чи інших об’єктів, а й власне розкриття системи ППО

Російські окупанти в ніч проти 28 березня атакували Україну модернізованими іранськими безпілотниками типу «Шахед». Дісталося Києву, Дніпропетровській області.

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За останні півтора місяці супротивник перейшов до нічних атак дронами. Ця тактика вже помітна.

Логіка така: для ППО немає різниці, коли летять ракети – вдень чи вночі. А з «Шахедами» ситуація інша. Оскільки це досить повільні і після модернізації тихохідні цілі, вони малопомітні. І вночі вразити їх (а це робиться, як правило, високошвидкісними кулеметами) набагато складніше, ніж у світлий час доби.

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З урахуванням нових поставок у РФ іранських дронів (а за даними розвідки, це відбуватиметься тепер на регулярній основі), такі нічні атаки відбуватимуться все частіше.

Не обов’язково запускати разом сотню «Шахедів». Можна запустити 20-30, але направити їх у різні регіони, щоб розтягнути нашу систему ППО. Крім того, слід розуміти, що завдання таких дронів – не тільки ураження тих чи інших об’єктів, а й власне розкриття системи ППО. Для подальших ударів уже по ній.