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Тарас Березовець український політтехнолог, журналіст

Нічні атаки дронами. Чому росіяни змінили тактику

glavcom.ua
Росія продовжує атакувати Україну іранськими безпілотниками
фото з відкритих джерел

Завдання таких дронів – не тільки ураження тих чи інших об’єктів, а й власне розкриття системи ППО

Російські окупанти в ніч проти 28 березня атакували Україну модернізованими іранськими безпілотниками типу «Шахед». Дісталося Києву, Дніпропетровській області.

За останні півтора місяці супротивник перейшов до нічних атак дронами. Ця тактика вже помітна.

Логіка така: для ППО немає різниці, коли летять ракети – вдень чи вночі. А з «Шахедами» ситуація інша. Оскільки це досить повільні і після модернізації тихохідні цілі, вони малопомітні. І вночі вразити їх (а це робиться, як правило, високошвидкісними кулеметами) набагато складніше, ніж у світлий час доби.

З урахуванням нових поставок у РФ іранських дронів (а за даними розвідки, це відбуватиметься тепер на регулярній основі), такі нічні атаки відбуватимуться все частіше.

Не обов’язково запускати разом сотню «Шахедів». Можна запустити 20-30, але направити їх у різні регіони, щоб розтягнути нашу систему ППО. Крім того, слід розуміти, що завдання таких дронів – не тільки ураження тих чи інших об’єктів, а й власне розкриття системи ППО. Для подальших ударів уже по ній.

Джерело
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Теги: окупанти системи ППО безпілотник

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