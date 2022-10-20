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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 20 жовтня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 20 жовтня
Наслідки рашистської атаки на Україну
ДСНС

Окупанти вдарили по Криворізькому району Дніпропетровщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Чернігівщина

За минулу добу – п'ять обстрілів із мінометів, скидання боєприпасів із БПЛА на Чернігівський та Новгород-Сіверський райони. З них один – вночі, біля села Миколаївка Семенівської громади Новгород-Сіверського району, із мінометів. Без втрат та руйнувань Учора силами ППО було збито три ракети, одна з яких – над Черніговом (четверо постраждалих, із них двоє – у важкому стані).

Запорізька область

Сьогодні зранку росіяни завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт. Комишуваха. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється.

Дніпропетровщина

Російські окупаційні війська вдарили по Криворізькому району. Поцілили по промисловому підприємству та енергетичному об’єкту. Сильні руйнування. На місці влучань працюють усі служби. Попередньо, люди не постраждали.

Харківщина

Минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Вчора з артилерії був обстріляний Вовчанськ, зруйновано будівлю магазину. Також з артилерії росіяни обстрілювали райони населених пунктів: Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве, Стрілеча, Берестове, Кислівка та Першотравневе.

Протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розмінування звільнених територій області, за добу вони знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів. В області залишається висока мінна небезпека. Вчора в Ізюмському районі на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. Двоє людей загинуло, ще четверо отримали поранення.

Луганщина

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаку окупантів поблизу Білогорівки. Авіація Сил оборони завдала десять ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість крилатих ракет, гелікоптер Ка-52 та шістнадцять БпЛА, з них – чотирнадцять Shahed-136 іранського виробництва. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, станцію РЕБ та шість інших важливих об’єктів, включаючи міст та понтонну переправу противника.

За добу росіяни із різних видів озброєння обстріляли територію поблизу населених пунктів Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Надія. Позиції захисників Луганщини ворог 22 рази обстріляв з артилерії та мінометів, а також наніс чотири авіаудари.

Донеччина

Вночі – обстріли по лінії фронту. На ранок було відносно тихо. У деокупованих населених пунктах Святогірської та Лиманської громад видають гуманітарну допомогу, пенсії, матеріальні виплати. Продовжуються роботи з відновлення електрики та водопостачання у селища Хрестище, Маяки Святогірської громади. За минулу добу на Донеччині одна людина загинула, п'ятеро – поранених.

Миколаївщина

За інформацією повітряного командування «Південь», вночі після атаки Миколаївщини ударними БпЛА Shahed-136 дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь», по два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один – Національною поліцією України.

Вночі ворог знову атакував Миколаїв ударними безпілотниками-камікадзе Shahed-136. Чотири дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію. Також внаслідок цього на відкритих територіях виникли дві пожежі, які були оперативно ліквідовані. Без жертв та постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Вночі ворог завдавав ударів з міномету в напрямку Очаківського порту, його акваторії та по рекомендованих морських шляхах.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Вчора вдень та ввечері були обстріли Широківської громади, внаслідок чого один будинок зруйновано та ще один пошкоджено. Постраждалих немає.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. Окупанти знову обстріляли Бериславський район. Зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури. Серед цивільного населення є загиблі і поранені. За інформацією ОК «Південь», противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує завдавати вогневого ураження нашим позиціям вздовж лінії бойового зіткнення із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів. Двічі ворог обстріляв з РСЗВ «Град» і «Ураган» нещодавно звільнені Петропавлівку і Трифонівку. Без втрат.

Ворожою авіацією завдано три удари в районі Давидового Броду. Нашою авіацією відпрацьовано 15 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження сил та засобів противника. За інформацією Командування Повітряних Сил, у Бериславському районі ЗСУ гелікоптер окупантів Ка-52.

Триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: росія окупанти війна Україна рашисти

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