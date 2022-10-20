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Удар по Кривому Рогу: окупанти зруйнували енергооб’єкт і підприємство

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Кривому Рогу: окупанти зруйнували енергооб’єкт і підприємство
Окупанти щодня обстрілюють Дніпропетровщину
фото ілюстративне

На місці влучання ракет є серйозні руйнування

У ніч на 20 жовтня російські окупанти завдали удару по Криворізькому району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури. Є серйозні руйнування. Працюють усі служби», – розповів він.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня окупанти також накрили вогнем Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини. У Криворізькому районі окупанти поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі. У результаті декілька громад залишилися без світла та води.

Триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом доби противник завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад шістдесят п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів.

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Теги: окупанти росія Кривий Ріг Дніпропетровщина війна

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