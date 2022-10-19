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Потужний вибух в Миколаєві: знищено скандальний пам'ятник «чекістам»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Потужний вибух в Миколаєві: знищено скандальний пам'ятник «чекістам»
Пам'ятник «чекістам» в Миколаєві сильно пошкоджений
фото із соцмереж

В Миколаєві підірвали пам'ятник «чекістам»

У Миколаєві у середу, 19 жовтня, російські окупанти ймовірно обстріляли пам'ятник «чекістам», через який у місті були суперечки. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Вітай Кім. 

Голова Миколаївської ОВА опублікував фото з пам'ятником та повідомив, що окупанти питання його демонтажу вже вирішили. 

«Епічно. Російські окупанти вирішили щойно питання з пам'ятником», – написав Кім.

Голова Миколаївської ОВА додав, що якщо постамент підірвали, то буде проведено розслідування. 

Раніше в Миколаєві відбулись сутички через пам’ятник «співробітникам міліції, які загинули в період Великої Вітчизняної та громадянських війн», який встановлений в 1976 році. Ветерани МВС тоді захищали постамент.

Нагадаємо, Зеленський показав наслідки нічного удару Росії по Миколаєву.

Додамо, що триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 18 жовтня
Теги: Віталій Кім памятник Миколаїв

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